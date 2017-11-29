ФОТО: У Монумента Свободы установили ограничители для скейтобрдов

Летом Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) объявила тендер на установку на гранитном бордюре Монумента Свободы ограничителей, препятствующих езде на скейтбордах и другим видам экстремального спорта.

К настоящему моменту ограничители уже установлены.



Работы должны были закончиться к концу ноября, но сроки сдвинулись на начало декабря. Устранение имеющихся повреждений и установка призванных сохранить гранитный бордюр ограничителей обойдется в общей сложности почти в 76 000 евро без учета налога с оборота, из которых стоимость самих ограничителей составит 3700 евро.