29.11.2017, 19:20

ФОТО: У Монумента Свободы установили ограничители для скейтобрдов

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rus.delfi.ee
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Rulatõkked Vabaduse väljakul
Rulatõkked Vabaduse väljakulFoto: Ilmar Saabas

Летом Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) объявила тендер на установку на гранитном бордюре Монумента Свободы ограничителей, препятствующих езде на скейтбордах и другим видам экстремального спорта.

К настоящему моменту ограничители уже установлены.

Работы должны были закончиться к концу ноября, но сроки сдвинулись на начало декабря. Устранение имеющихся повреждений и установка призванных сохранить гранитный бордюр ограничителей обойдется в общей сложности почти в 76 000 евро без учета налога с оборота, из которых стоимость самих ограничителей составит 3700 евро.

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