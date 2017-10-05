05.10.2017, 09:20

ФОТО: ”Тут собираются наркоманы. Много наркоманов”. Ужасающая находка на "точке" в Пельгулинна

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rus.delfi.ee
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Narkourgas Ristiku tänava lõpus
Narkomaanide meelispaik Ristiku tänava lõpusFoto: Andres Putting

Вчера после обеда фотографу Delfi Андресу Путтингу в Пельгулинна открылась ужасающая картина: ”Набрел на шприцы и упаковки от них. Все указывало на то, что тут собираются наркоманы. Много наркоманов”, — сказал он.

Под линией электропередач за зданием архива кино на улице Ристику валялись шприцы, пакеты и фольга от фентанила, а чуть поодаль лежал черный пакет. ”Мне, как всегда, стало интересно и я при помощи ветки открыл его. В мешке лежало несколько наполненных презервативов, которые явно пытались спрятать в отверстиях в теле. Что это, я дальше выяснять не стал”.

В полиции сказали, что в случае обнаружения места сборища наркоманов необходимо немедленно сообщить об этом полиции.

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