ФОТО: Трамвай в Ласнамяэ, Нымме и Хааберсти. Соцдемы представили предвыборные тезисы

Сегодня социал-демократы рассказали о своих главных месседжах на осенних выборах в Таллинне, значится в пресс-релизе.

С журналистами встретились председатель партии Евгений Осиновский, который на прошлой неделе сообщил о том, что соцдемы намерены сделать власть в столице открытой и прозрачной, а также кандидат на пост мэра Райнер Вакра.

”Этой осенью социал-демократы намерены совершить верный поворот в Таллинне. Столица достойна лучшего руководства. Мы сделаем это”, — подчеркнул лидер соцдемов Евгений Осиновский и подтвердил, что партия идет на местные выборы сильной командой, к которой присоединились и новые лица.

Вакра назвал кандидата на пост председателя горсобарния от соцдемов, которым стала Хельве Сяргава и познакомил с другими новыми лицами, которые будут баллотироваться вместе с социал-демократами.

"Я не лью воду. Я говорю то, во что верю, и делаю всегда то, что считаю правильным и справедливым, и неважно, идет ли речь о работе судьи или депутата горсобрания", — подчеркнула Хельве Сяргава, которая покинула прошлой весной пост председателя Харьюского уездного суда.

В 2005 году Хельве Сяргава была награждена орденом Белой звезды третьей степени. В 2014 году стала матерью года, а в 2016 — женщиной года. Также в 2011 году она была объявлена другом прессы, сообщает партия в пресс-релизе.

Среди предвыборных тезисов только зеленый и удобный общественный транспорт к 2030 году, отремонтированные детские сады, бесплатное питание и раннее обучение иностранным языкам в садах. Коррупции — красный свет. У частей города и местных общин должно быть больше прав для принятия решений. Развитие прибрежных территорий. Спорт для молодых и пожилых. Проблемы с парковкой должны быть решены.

”Наша цель — повернуть развитие Таллинна в нужное русло”, — сказал кандидат в мэры от соцдемов Райнер Вакра. ”Мы сломим затормаживающую развитие города нынешнюю власть и сделаем Таллинн терпимой и открытой европейской столицей, которая привлекает к себе таланты как из Эстонии, так и издалека”.

Райнер Вакра считает, что городская власть должна заняться проблемами парковочных мест и расширением зеленых зон в Таллинне, кроме того, при организации дорожного движения необходимо обращать больше внимания на пешеходов и велосипедистов. Бесплатный общественный транспорт нужно осовременить. Это значит, что необходимо также развивать трамвайные и троллейбусные линии в Ласнамяэ, Нымме и Хааберсти, а также запустить ночной транспорт по наиболее популярным маршрутам.

Соцдемы обещают в течение четырех лет привести в порядок все детские сады Таллинна, которые сейчас находятся в плохом состоянии, предоставить детям бесплатное питание, а также обеспечить возможности раннего обучения языкам с 5-7 лет. Каждому ребенку необходимо дать возможность посещать хотя бы один кружок или спортивную секцию бесплатно. Во всех частях города требуется построить спортивные площадки, в том числе и для экстремального спорта.

”Мы положим конец коррупции среди политиков и чиновников. Не допустим скрытого финансирования партий из городского бюджета и прекратим разбазаривание денег налогоплательщиков”, — подчеркнул Райнер Вакра.

По его словам, необходимо дать частям города, административным советам и гражданским объединениям больше власти и право принятия решений. Это значит, что независимые специалисты и общества будут привлечены к планированию городской жизни.

Соцдемы поддерживают идею реновации Горхолла, в результате которой он станет международным концертным залом и конференц-центром. Это увеличит число туристов, а также приведет к развитию прибрежной территории и променада. В результате должно сформироваться настоящее пространство культуры и отдыха.

Варка добавил, что вместе с соцдемами на таллиннские выборы также пойдут юрист и мотоциклистка Анастасия Коваленко, директор детского сада ”Асундусе” Аннела Оясте, зоосемиотик Алексей Туровский, преподаватель Эстер Эомойс, гражданский активист Сийм Туйск, защитник прав людей с особыми потребностями Кюлли Урб, преподаватель Эстер Ёпик, профессор метеорологии Сирье Кеэвалик, а также депутаты Рийгикогу и 4 министра.