ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

Жилой район Какумяэ популярен именно среди молодых семей. Там приобрела двухэтажный дом и семья с тремя детьми. Долго проживший на той же улице человек может сказать, что они въехали только в пятницу. "Здесь жильцы меняются очень часто. Дом очень некачественный", — рассуждал он. В промежутке дом некоторое время стоял пустым. "Вторая половина этого парного дома тоже уже от третьих или четвертых жильцов", — добавил он. А один местный житель даже не слышал, что опять новые жильцы — он предположил, что, может быть, предыдущая семья вернулась.

Местные жители смогли сказать, что этот парный дом был построен 10-11 лет назад, то есть в конечной фазе тогдашнего бума недвижимости.

"Вчера гулял здесь мимо с собакой, когда были сирены. Только позднее дома прочитал и тогда стало плохо, так плохо! Настоящая трагедия, этого не могли бы ожидать", — сказал один из соседей.

К сожалению, с газовыми приборами было не все в порядке. Вчера вечером Пыхьяская окружная прокуратура сообщила, что четырехлетний и семилетний ребенок этой семьи умерли от отравления газом. Скорая помощь доставила из того же дома для проверки здоровья двухлетнего ребенка и родителей этих детей.