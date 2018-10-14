ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

Спасатели проверили присоединенные к той же газовой трассе дома, чтобы убедиться, что жильцы ни одного из остальных домов не находятся в опасности. Конкретная газовая трасса снабжала три улицы, где к настоящему моменту обнаружена утечка газа в общей сложности в 12 домах. Газовые краны улиц закрыли, к настоящему моменту они снова открыты.
Этот район обслуживает газовое предприятие Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Член его правления Андрес Давыдов сказал Delfi, что беседовал с руководителем спасательных работ и может подтвердить, что с их техническими системами все в порядке. "В наших трубах неисправности нет. Наш газопровод до границы участка — дальше точка присоединения и трубы клиента", — отметил он.
По его словам, в случае других утечек тоже речь шла о трубах самих клиентов, насколько известно, у них были микроутечки, которые не представляют опасности для здоровья. "К настоящему моменту газовые краны снова открыты", — указал он.
Он соболезнует семье. Другим людям он тоже советует проверить, все ли в порядке с газовой системой. "Посмотрите установку, каналы", — отметил он.
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Силд сказала вчера, что все обстоятельства трагического происшествия выяснят в ходе следствия. "На основе первоначальной информации есть основание считать, что уголовное производство сосредоточится прежде всего на том, соответствовали ли установленная в доме газовая система и ее проверка всем требованиям".