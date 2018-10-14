14.10.2018, 12:36

ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

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Что говорят в газовой фирме?
rus.delfi.ee
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Kakumäe gaasiõnnetus Foto: Rauno Volmar

Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке.

Жилой район Какумяэ популярен именно среди молодых семей. Там приобрела двухэтажный дом и семья с тремя детьми. Долго проживший на той же улице человек может сказать, что они въехали только в пятницу. "Здесь жильцы меняются очень часто. Дом очень некачественный", — рассуждал он. В промежутке дом некоторое время стоял пустым. "Вторая половина этого парного дома тоже уже от третьих или четвертых жильцов", — добавил он. А один местный житель даже не слышал, что опять новые жильцы — он предположил, что, может быть, предыдущая семья вернулась.

Местные жители смогли сказать, что этот парный дом был построен 10-11 лет назад, то есть в конечной фазе тогдашнего бума недвижимости.

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"Вчера гулял здесь мимо с собакой, когда были сирены. Только позднее дома прочитал и тогда стало плохо, так плохо! Настоящая трагедия, этого не могли бы ожидать", — сказал один из соседей.

К сожалению, с газовыми приборами было не все в порядке. Вчера вечером Пыхьяская окружная прокуратура сообщила, что четырехлетний и семилетний ребенок этой семьи умерли от отравления газом. Скорая помощь доставила из того же дома для проверки здоровья двухлетнего ребенка и родителей этих детей.

Спасатели проверили присоединенные к той же газовой трассе дома, чтобы убедиться, что жильцы ни одного из остальных домов не находятся в опасности. Конкретная газовая трасса снабжала три улицы, где к настоящему моменту обнаружена утечка газа в общей сложности в 12 домах. Газовые краны улиц закрыли, к настоящему моменту они снова открыты.

Этот район обслуживает газовое предприятие Tehnovõrkude Ehituse OÜ. Член его правления Андрес Давыдов сказал Delfi, что беседовал с руководителем спасательных работ и может подтвердить, что с их техническими системами все в порядке. "В наших трубах неисправности нет. Наш газопровод до границы участка — дальше точка присоединения и трубы клиента", — отметил он.

По его словам, в случае других утечек тоже речь шла о трубах самих клиентов, насколько известно, у них были микроутечки, которые не представляют опасности для здоровья. "К настоящему моменту газовые краны снова открыты", — указал он.

Он соболезнует семье. Другим людям он тоже советует проверить, все ли в порядке с газовой системой. "Посмотрите установку, каналы", — отметил он.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Силд сказала вчера, что все обстоятельства трагического происшествия выяснят в ходе следствия. "На основе первоначальной информации есть основание считать, что уголовное производство сосредоточится прежде всего на том, соответствовали ли установленная в доме газовая система и ее проверка всем требованиям".

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ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

14.10.2018
Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке.
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