ФОТО: Титул Отца года присвоили вырастившему шестерых детей Меэлису Сибритсу

Меэлис Сибритс вместе с женой Хельмой воспитал шесть детей, пять из которых уже покинули родное гнездо.

”Я хочу поблагодарить за оказанную мне честь всех причастных к этому решению, — сказал Отец года Сибритс, поблагодаривший затем и свою жену. — Без нее не было бы этих детей, и именно она несла львиную долю всех тягот”.

Эстонский союз женщин присуждает титул Отца года с 1998 года.

На звание Отца года может претендовать гражданин Эстонской Республики, воспитывающий вместе с супругой или воспитавший по меньшей мере двух замечательных детей, внесший свой вклад в поддержание семейных ценностей, а также компетентный в своей работе.

Титул Отца года традиционно присваивается в День отца в концертном зале ”Эстония” в рамках концерта, организованного Эстонским обществом женской песни.