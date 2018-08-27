27.08.2018, 20:30

ФОТО: Титул ”Лапа года” получил служебный пес Ведур, который спас жизнь пропавшей женщине

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ФОТО: Титул ”Лапа года” получил служебный пес Ведур, который спас жизнь пропавшей женщине
Foto: Arno Mikkor

Победителем конкурса обеспечивающих безопасность служебных собак ”Лапа года 2018”, который проводится в этом году в первый раз, стала служебная собака Департамента полиции и погранохраны (ДПП) по кличке Ведур, которая в июне спасла жизнь пропавшей в Тарту пожилой женщине. Специальный приз получила собака по кличке Амми, которая отлично заботится о здоровье своей хозяйки, страдающей гемофилией, сообщает МВД.

Сегодня в центре обучения служебных собак колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней обороны прошло торжественное мероприятие ”Лапа года 2018”, посвященное прошедшему вчера международному дню собак. Министр внутренних дел Андрес Анвельт сказал в своей речи, что пришедшая из Великобритании идея награждать служебных собак во всех смыслах является оправданной. ”Прошедшие хорошую выучку служебные собаки под чутким руководством собаководов ежедневно выполняют заслуживающую благодарность работу по обеспечению безопасности, будь то, например, поиск пропавшего человека, поиск взрывчатого или иного опасного вещества, спасение имущества или разрешение рискованной ситуации. Служебные собаки одного только Департамента полиции и погранохраны вносят свой вклад в обеспечение нашей безопасности в объеме 45 000 рабочих часов в год, а собаки Спасательного департамента — в объеме 25 000 рабочих часов в год. Это значительный вклад”, — сказал Анвельт. ”Я также хочу выделить и тех представленных на конкурс четвероногих помощников, которые не являются служебными собаками, но помогают, например, в поисках пропавших людей или особым образом заботятся о здоровье своих владельцев”, — добавил министр.

Удостоенная почетного звания ”Лапа года 2018” служебная собака Ведур и ее собаковод Алексей Юнкин были представлены на конкурс целых 32 раза. Для Алексея Юнкина Ведур является первой служебной собакой. За время своей двухлетней службы Ведур помог найти четырех человек. Летом этого года Ведур спас в Ворбусе жизнь пожилой женщине. 20 июня из своего дома в Тарту в неизвестном направлении ушла 84-летняя женщина, которую сразу начали искать. Женщину нашли с помощью Ведура 25 июня в деревне Ворбусе. У лежавшей в траве женщины было переохлаждение, и она пребывала в опасном для жизни состоянии. Благодаря тому, что Ведур вовремя нашел женщину, ее удалось спасти.

Foto: Arno Mikkor

Специальный приз получила собака по кличке Амми, которая оказывает большую помощь, заботясь о здоровье своей хозяйки Лийны. Кандидатуру Амми представил брат Лийны. Лийна страдает довольно редкой для Эстонии формой гемофилии. В прошлом году здоровье Лийны значительно ухудшилось. Однажды ночью в ноябре Лийна проснулась из-за того, что ее собака Амми изо всех сил пыталась ее разбудить. Когда Лийна проснулась, она не могла открыть глаза или пошевелиться, через какое-то время она при помощи собаки начала двигаться и выяснилось, что у нее была высокая температура и сильное обезвоживание. У страдающих гемофилией людей высокая температура может вызвать кровотечение. Благодаря тому, что собака разбудила хозяйку, а хозяйка смогла восстановить водный баланс организма и сбить температуру, ничего страшного не случилось. После этого инцидента Амми всегда дает знать, когда у Лийны высокая температура. Лучшие собаки были награждены медалями ”Лапа года 2018”, кроме этого, они получили в благодарность подарочные карты и собачий корм. Собаководы получили в качестве подарка наручные часы.

Foto: Arno Mikkor

ТОП

На конкурс ”Лапа года” было предоставлено в общей сложности 65 предложений, многие собаки были представлены несколько раз. Оценочная комиссия, в которую входили представители ведомств, друг животных Алексей Туровский и председатель Эстонского союза собаководов Эрик Самель, выбрали из поступивших предложений победителей. Главным критерием при выборе лучших был выдающийся или исключительный поступок при спасении людей и обеспечении безопасности.

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