ФОТО: Террас и Цахкна ознакомились с ходом учений Saber Strike

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас и министр обороны Маргус Цахкна в субботу, 10 июня, ознакомились с ходом стартовавших на этой неделе в Эстонии учений Saber Strike, передает rus.err.ee.

По словам Терраса, в рамках учений боевые группы НАТО принимают крещение огнем, и ясно видна польза совместных боевых операций с британцами в Афганистане. "Наше мышление похоже, известные процедуры похожи", — приводит слова Терраса главный штаб Сил обороны.

Террас и Цахкна наблюдали на центральном полигоне за боевыми действиями, в которых были задействованы самоходные орудия союзников, танки Challenger 2 и Leclerc, находящиеся на вооружении скаутского батальона боевые машины CV90 и британские Warrior, а также американские вертолеты Black Hawk, Pave Hawk и Apache. Наряду с вертолетами перелет совершил стратегический американский бомбардировщик B-52.

Министр Цахкна отметил, что обретенное в учениях боевое братство внушает чувство, что Эстония действительно защищена лучше, чем когда бы то ни было.