ФОТО: ”Теперь мне скучно”. Как парень из Вяндра стал миллионером в Америке

Бизнесмен Танель Бирен (47) купил и привел в порядок более тысячи домов и квартир в самых богатых регионах США, пишет Eesti Ekspress.

17 февраля в одном из отелей близ Вашингтона собрались местные эстонцы, чтобы отметить столетний юбилей Республики. Среди гостей особенно выделялся элегантный мужчина в смокинге, эдакий Джеймс Бонд, покоритель женских сердец.

Это Танель ”Дон” Бирен. Парень из Вяндра, который в возрасте 22 лет практически налегке отправился в Америку и добился ошеломляющих успехов. Сейчас он проживает в роскошном особняке в живописном и гламурном Грейт-Фоллзе по соседству со знаменитыми спортсменами, адвокатами и политиками.

В Таллинне Бирен учился в спортивной школе и десять лет занимался борьбой, но из-за проблем со здоровьем был вынужден уйти из спорта. Альтернатив не было.

”У меня был билет в Америку и обратно и около 20 долларов в кармане. Но я как-то задержался и подумал, что все не так плохо”, — вспоминает мужчина.

Он говорит, что сначала было настолько трудно, что приходилось есть всякую труху. Первые деньги Бирен заработал в качестве модели, но быстро понял, что это не постоянный доход, который зависит еще и от возраста. Так он погрузился в предпринимательство. Жил в Нью-Йорке, Майами, Кливленде, ночевал в разных местах и оброс знакомствами. ”Мой дом был там, где был мой чемодан”, — говорит он.



Однажды Бирену на глаза попалась статья о том, что большинство богатых американцев заработали свой первый миллион на недвижимости. Он стал изучать историю вопроса, штудировал литературу и начал покупать у банков ”проблемную” недвижимость. Схема та же, что и в Эстонии: клиент банка испытывает трудности с выплатой кредита и банк отбирает у него дом. Недвижимость в срочном порядке выставляется на аукцион. ”Я стал участвовать в этих аукционах, и так этот снежный ком и покатился. В свои лучшие времена я продавал и покупал более 120 домов в год, и оборот фирмы перевалил за 40 млн долларов”.

”Это было везением, — признается мужчина. — Конкурентов очень много. Важно было знать свои расходы. И у тебя должно быть достаточно хороших строителей, которые приведут дом в порядок, чтобы его можно было продать”.

За несколько десятилетий бизнесмен продал более тысячи домов, самый дорогой из которых стоит полтора миллиона долларов. При этом принадлежащие Бирену и его американским партнерам объекты располагаются по большей части в округах Фэрфакс и Лаудон в штате Виргиния, где доходы населения одни из самых высоких в Америке.

”Да, здесь есть все возможности, но будь готов сильно напрячься. Всегда есть тот, кто умеет лучше тебя, имеет больше связей и капитала. Ты должен перебить его чем-то. В моем случае это была безумная работоспособность”, — рассуждает мужчина.

Бирен говорит, что сейчас рынок изменился и уже не так хорошо подходит для схемы ”купи-приведи в порядок-продай”, да и сам он устал от всего этого. К настоящему моменту фирма строит мало, но имеет более 120 домов, квартир и рядных боксов для сдачи в аренду. Темп снижен, но существующего капитала хватило бы до конца жизни, даже если совсем ничего не делать.