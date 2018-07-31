31.07.2018, 12:24

ФОТО: Тележурналиста Мати Тальвика провожают в последний путь

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 133 pilti
Foto: Karli Saul

На прошлой неделе ушел из жизни легенда эстонского телевидения журналист Мати Тальвик. Сегодня его провожают в последний путь.

Мати Тальвик скончался 25 июля вечером после тяжелой болезни, ему было 76 лет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

31.07.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Матери в шоке: министр хочет уменьшить минимальную сумму алиментов в три раза!

31.07.2018
План министра юстиции уменьшить минимальный размер алиментов до 84 евро в месяц вызвал шквал критики со стороны растящих в одиночку детей женщин и одобрение со стороны мужчин-должников, рассказывает "МК-Эстония".
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107352003
129,60 €
77,76 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €

”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

31.07.2018
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Прикованная к коляске жительница Йыэляхтме получила два высших образования, престижную работу и даже участвовала в конкурсе красоты!

31.07.2018
Жительница Йыэляхтме Алина Поклад с рождения не может ходить и передвигается на инвалидной коляске, пишет "МК-Эстония". Тем не менее она советует оказавшимся в похожей ситуации людям не отчаиваться и учиться жить по-новому. Несмотря на проблемы со здоровьем, у Алины два высших образования, она работает на престижной работе и даже участвовала в конкурсе красоты! Как выжить, если ты — не такой, как все, как устроиться на работу, как правильно общаться с окружающими и бороться с грустными мыслями, и рассказывает девушка на примере собственного опыта.
Подробнее

Скандальный астролог Манг вернул Таллинну муниципальную квартиру

31.07.2018
Обвиненный в мае в домогательствах популярный эстонский астролог Игорь Манг подписал акт возврата Таллинну муниципальной квартиры, расположенной на улице Меэлику, сообщило издание Õhtuleht.
Подробнее

Выявлена причина небывалой жары по всей Земле

31.07.2018
Ученые Оксфордского университета связали жару, установившуюся в разных частях Северного полушария Земли, в том числе в Великобритании и Японии, с изменениями климата. Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Подробнее


Кто оказал медвежью услугу медвежатам с Сааремаа? Выяснит следствие

31.07.2018
Двое медвежат, наделавшие на прошлой неделе на Сааремаа много шума, к настоящему моменту находятся в лесу на материке, но вопрос о том, как они попали на остров, остается открытым, пишет Maaleht.
Подробнее