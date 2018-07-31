ФОТО: Тележурналиста Мати Тальвика провожают в последний путь

На прошлой неделе ушел из жизни легенда эстонского телевидения журналист Мати Тальвик. Сегодня его провожают в последний путь.
Мати Тальвик скончался 25 июля вечером после тяжелой болезни, ему было 76 лет.
На прошлой неделе ушел из жизни легенда эстонского телевидения журналист Мати Тальвик. Сегодня его провожают в последний путь.
Мати Тальвик скончался 25 июля вечером после тяжелой болезни, ему было 76 лет.
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
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