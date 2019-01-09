ФОТО: Таранд, Нечаева, Гросс, Кальюлайд и не только... Эти снимки претендуют на звание лучших пресс-фото года

Из числа работ, победивших в категориях, жюри в свою очередь выберет лучшую работу, которая удостоится титула "Пресс-фото года 2018".

Победитель в каждой категории получит диплом и премию в 640 евро (нетто). Автор "Пресс-фото года 2018" получит вдобавок еще 640 евро (нетто).

Новость

Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Eesti Meedia

Дмитрий Котюх/ Järva Teataja/ Eesti Meedia "Огонь пощадил собаку, но не хозяина"

Foto: Sander Ilvest/ Postimees/ Eesti Meedia

Сандер Ильвест/ Postimees/ Eesti Meedia "Обвал в парке Таммсааре"

Foto: Tairo Lutter/ Postimees/ Eesti Meedia

Тайро Луттер/ Postimees/ Eesti Meedia "Экресцы напали на евродепутата Индрека Таранда"

Характер

Foto: Priit Simson/ Eesti Päevaleht

Прийт Симсон/ Eesti Päevaleht "Контроль"

Foto: Tairo Lutter/ Postimees/ Eesti Meedia

Тайро Луттер/ Postimees/ Eesti Meedia "Каждый день 24 часа наедине с собой"

Foto: Jaanus Lensment/ Delfi

Яанус Ленсмент/ Delfi "Выбор, или Продолжавшееся 13 дней собеседование"

Спорт

Foto: Marianne Loorents/ Virumaa Teataja/ Eesti Meedia

Марианне Лоорентс/ Virumaa Teataja/ Eesti Meedia "Красота в глазах смотрящего"

Foto: Martin Ahven/ Õhtuleht

Мартин Ахвен/ Õhtuleht "Жесткие приемы"

Foto: Hendrik Osula/ Delfi

Хендрик Осула/ Delfi "Перерывы чемпионов"

Портрет

Foto: Andras Kralla/ Äripäev

Андрас Кралла/ Äripäev "Из мелиораторов в миллионеры"

Foto: Renee Altrov/ Müürileht

Ренеэ Альтров/ Müürileht "Президент Керсти Кальюлайд"