ФОТО: Таранд, Нечаева, Гросс, Кальюлайд и не только... Эти снимки претендуют на звание лучших пресс-фото года

Жюри Союза пресс-фотографов Эстонии (EPFL) и Союза газет Эстонии (EALL) в сотрудничестве с Canon и Overall Pro Shop выбрало примерно из 700 фотографий номинантов на лучшее пресс-фото и новостное, характерное, спортивное и портретное фото.
Из числа работ, победивших в категориях, жюри в свою очередь выберет лучшую работу, которая удостоится титула "Пресс-фото года 2018".
Победитель в каждой категории получит диплом и премию в 640 евро (нетто). Автор "Пресс-фото года 2018" получит вдобавок еще 640 евро (нетто).
Новость
Дмитрий Котюх/ Järva Teataja/ Eesti Meedia "Огонь пощадил собаку, но не хозяина"
Сандер Ильвест/ Postimees/ Eesti Meedia "Обвал в парке Таммсааре"
Тайро Луттер/ Postimees/ Eesti Meedia "Экресцы напали на евродепутата Индрека Таранда"
Характер
Прийт Симсон/ Eesti Päevaleht "Контроль"
Тайро Луттер/ Postimees/ Eesti Meedia "Каждый день 24 часа наедине с собой"
Яанус Ленсмент/ Delfi "Выбор, или Продолжавшееся 13 дней собеседование"
Спорт
Марианне Лоорентс/ Virumaa Teataja/ Eesti Meedia "Красота в глазах смотрящего"
Мартин Ахвен/ Õhtuleht "Жесткие приемы"
Хендрик Осула/ Delfi "Перерывы чемпионов"
Портрет
Андрас Кралла/ Äripäev "Из мелиораторов в миллионеры"