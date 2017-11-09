ФОТО: Таллиннское горсобрание выбирает руководство города: мэром стал Таави Аас

На сегодняшнем заседании Таллиннского горсобрания выбирают мэра, вице-мэров и председателей комиссий.

Кандидатом на должность мэра от Центристской партии был Таави Аас, он и был избран. За него проголосовали 40 депутатов (всего их 79), то есть, очевидно, все центристы. Оппозиция же была против него. Даже Март Луйк, которого на прошлой неделе избрали вице-председателем горсобрания, его не поддержал.

Как сообщает Раэпресс, вступая в должность, Таави Аас поблагодарил всех таллиннцев, принявших участие в выборах, и всех людей, работающих на благо города.

"Наш город за последние годы сильно изменился, — сказал Аас, напоминая о том, что когда он пришел в городскую управу, на площади Вабадузе была стоянка автомобилей, в самом начале Тартуского шоссе были тротуары, на которых было немудрено ногу сломать, и заборы с колючей проволокой, а нынешний "Котел культуры" был заброшенной бывшей электростанцией. Он пообещал, что перемены в городе на этом не закончатся. — Если вы посмотрите на город с крыши Горхолла, то увидите около двух десятков башенных кранов. Мы хотим развития города, но сбалансированного, такой же должна быть и деятельность городской управы. Развитие не должно наносить ущерба окружающей среде. Мы должны создавать новое, но бережно сохранять все ценное старое. Ценить предпринимателей, но не забывать о тех, кто нуждается в помощи. Считаться с пешеходами, но не забывать и о водителях".

Аас напомнил о недавнем повышении кредитного рейтинга Таллинна, о втором месте в конкурсе инновационных столиц Европы, о вхождении нашего города в семерку самых интеллигентных сообществ мира. Однако международные достижения обретают истинную цену только тогда, когда плоды их сказываются на обычном жителе. Чтобы пенсионеру не надо было считать гроши — хватит ли их до следующей пенсии? Чтобы родителю-одиночке не надо было думать над тем, может ли его ребенок позволить себе посещать какой-нибудь кружок. Таллинцы все еще задаются вопросом, почему Горхолл стоит не отремонтированный? И т.д.

"Предвыборная кампания, изобиловавшая оскорблениями, закончена, — подчеркнул Аас. — Сегодня уместно вспомнить слова средневекового святого: "Туда, где царят оскорбления, позволь мне принести прощение, принести единение. Туда, где царят заблуждения, позволь мне принести истину. Туда, где царит недоверие, позволь мне принести веру".