ФОТО: Таллиннский Старый город посетил своеобразный турист - лиса

”Видел в 15.09 в Старом городе забавного четвероногого — лису перед Вяйке-Карья, 1”, — рассказал Delfi читатель.

”Вероятно, она пришла стороны Пярнуского шоссе,

двигалась по Вяйке-Карья в центр Старого города, а потом развернулась и пошла

обратно, в сторону улицы Сауна и Пярнуского шоссе, — сообщает автор снимков. — Многие

фотографировали ее, снимали на видео. Не заметил, что лиса была испуганна.

Скорее — любопытна: что-то вынюхивала. В любом случае, она была неожиданным

туристом в нашем Старом городе”.