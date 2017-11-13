13.11.2017, 17:45

ФОТО: Таллиннский Старый город посетил своеобразный турист - лиса

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 5 pilti
Rebane Tallinna vanalinnas Foto: Delfi lugeja foto, Delfi Rahva hääl

”Видел в 15.09 в Старом городе забавного четвероногого — лису перед Вяйке-Карья, 1”, — рассказал Delfi читатель.

”Вероятно, она пришла стороны Пярнуского шоссе,
двигалась по Вяйке-Карья в центр Старого города, а потом развернулась и пошла
обратно, в сторону улицы Сауна и Пярнуского шоссе, — сообщает автор снимков. — Многие
фотографировали ее, снимали на видео. Не заметил, что лиса была испуганна.
Скорее — любопытна: что-то вынюхивала. В любом случае, она была неожиданным
туристом в нашем Старом городе”.

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