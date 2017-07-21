ФОТО: Таллиннский городской музей обнаружил в своей коллекции уникальный экспонат

В ходе подробного описания музейной коллекции в архивном собрании Таллиннского городского музея под обложкой начала ХХ века было обнаружено печатное издание, датируемое XVI веком.

Еще в 1975 году при составлении базы данных коллекции Таллиннского городского музея была обнаружена книга, не имеющая ни начала, ни конца, и потому названная "Польско-литовскими хрониками". Тогда не удалось установить ни место, ни время ее издания, сообщает Раэпресс.

И вот теперь сотрудница музея Мариан Хабихт взялась за более тщательное изучение находки. Ей удалось выяснить, что под отделанной кожей безликой обложкой начала ХХ века скрывается уже в XIX веке признанное раритетом произведение Бартоша Папроцкого "Gniazdo cnoty" ("Семейные ценности"), изданное в 1578 году в Кракове. Книга посвящена генеалогии польско-литовского дворянства и иллюстрирована более чем 3000 гравюр на дереве.

Бартош Папроцкий (1543-1614) — известный поэт и писатель из Польши. Он прожил 22 года в Словакии и именуется отцом польской, литовской и словацкой генеалогии и геральдики. Эта его книга, как и следующая на ту же тему "Herby rycerstwa polskiego" ("Гербы польской знати"), имеет посвящение королю Стефану Баторию.

Хотя книга имеется во многих европейских собраниях редкостей, она считается ценной. В Эстонии это единственный известный экземпляр. Он был приобретен в составе библиотеки работавшего в 1928 году в Таллиннском городском архиве Рудольфа Кенкмаа у его вдовы в 1975 году.

Редкий экспонат планируется включить в открытую экспозицию музея. Иллюстрации к книге доступны уже сейчас на сайте музея.