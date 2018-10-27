ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину(2)
Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
На фотографиях видно, как в Мустамяэ у мастерской, расположенной поблизости от перекрестка улиц Тервизе и Ретке теэ, на улице Тервизе образовался длинный ряд автомобилей, владельцы которых хотят еще сегодня установить на свои машины зимнюю резину.
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