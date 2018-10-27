ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину(4)
Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.
На фотографиях видно, как в Мустамяэ у мастерской, расположенной поблизости от перекрестка улиц Тервизе и Ретке теэ, на улице Тервизе образовался длинный ряд автомобилей, владельцы которых хотят еще сегодня установить на свои машины зимнюю резину.
Manager liquidity and fx
CIRCLE K EESTI AS
Tähtaeg: 07.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Kommunikatsioonijuht
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.