27.10.2018, 14:05

ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Galerii: 6 pilti
Foto: Andres Putting

Метеослужба сегодня предупреждает о сильном снегопаде, из-за чего таллиннские водители в страхе перед приближающейся зимой помчались менять шины.

На фотографиях видно, как в Мустамяэ у мастерской, расположенной поблизости от перекрестка улиц Тервизе и Ретке теэ, на улице Тервизе образовался длинный ряд автомобилей, владельцы которых хотят еще сегодня установить на свои машины зимнюю резину.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






Неприятный сюрприз в новостройке в Ласнамяэ: строители сначала перепутали плитку, а новый слой плитки положили поверх другого

27.10.2018
Покупка квартиры в новом доме в районе Паэпарги в Ласнамяэ не предвещала беды. Однако когда строители положили в ванной не ту плитку, они решили не заморачиваться и просто положили новую плитку поверх другой. Покупателя это возмутило, а строительная фирма Merko проблемы не видит.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES107052005
139,50 €
83,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €

Осторожно! Мошенники обещают авиабилеты за 1 евро, а потом начинают ежемесячно снимать с вашего счета деньги

27.10.2018
В Facebook начала распространяться липовая кампания Norwegian Airlines, где интересующимся обещают авиабилеты за 1 евро. На самом же деле человека присоединяют к платной программе, которая каждый месяц снимает с его банковского счета 50 евро, пишет Geenius.ee.
Подробнее

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Тянак потерял лидерство на Ралли Испании

27.10.2018
Занимавший первое место на Ралли Испании эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") потерял лидерство на СУ10. Во время заезда ему пришлось менять колесо. Тянак опустился на 9-е место, проигрывая лидеру испанцу Дани Сордо ("Хендай") чуть больше минуты.
Подробнее



В волости Элва нашли привязанную к дереву раненую собаку — хозяин ни при чем?

27.10.2018
24 октября внимательные люди нашли в лесу в деревне Мяэселья волости Элва привязанную поводком к дереву раненую собаку. Поскольку ее состояние было настолько серьезным, Тартуский приют для бездомных животных сразу отвез собаку в ветеринарную клинику, где выяснилось, что в собаку стреляли. Полиция для выяснения обстоятельств случившегося начала уголовное производство.
Подробнее