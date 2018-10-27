ФОТО: Таллиннские водители испугались приближения зимы и помчались менять резину

На фотографиях видно, как в Мустамяэ у мастерской, расположенной поблизости от перекрестка улиц Тервизе и Ретке теэ, на улице Тервизе образовался длинный ряд автомобилей, владельцы которых хотят еще сегодня установить на свои машины зимнюю резину.