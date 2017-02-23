ФОТО: Таллиннские учителя и ученики возложили цветы к памятнику участникам Освободительной войны

Учителя и ученики Таллиннского реального училища, гимназии Густава Адольфа и гимназии Якоба Вестхольма по традиции отметили наступающую годовщину Эстонской Республики у памятника участникам Освободительной войны (1918-1920 годов), сообщает Раэпресс.

На торжественной церемонии выступили исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и директор гимназии Якоба Вестхольма Рандо Куустик. К памятнику были возложены цветы и венки.

"Здесь, у памятника ученикам и учителям таллинских школ, погибшим на той войне, мы предаемся мыслям о прошлом и настоящем нашего народа, о его будущем, — сказал Аас. — Этот памятник стоит как доказательство нашей решимости отстаивать свободу и независимость своей страны и своего народа. Мы должны защищать те ценности, которым нет альтернативы, которыми не торгуют".