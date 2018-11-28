ФОТО: Таллиннские соцдемы провели пикет у мэрии, требуя повышения зарплат воспитателям

”Таллиннская мэрия представила горсобранию проект бюджета 2019 года, в котором предусмотрено лишь 12 миллионов на ремонт детских садов. В то же время город намерен потратить 15 миллионов евро на пропаганду и так называемые ”зарплаты за лояльность”. Мы требуем, чтобы детские сады стали приоритетом и здания были отремонтированы”, — сказала председатель фракции соцдемов в горсобрании Марис Сильд.

”Если в принципе центристы могут одной рукой делиться с другой всем самым лучшим, то государственная дотация на зарплаты учителей остается почему-то неиспользованной. Социал-демократы требуют, чтобы зарплаты педагогов детских садов поднялись с 1 января и стали справедливыми и достойными”, — добавила Сильд.

Социал-демократы представят поправки, касающиеся детсадов и зарплат воспитателей, к проекту городского бюджета следующего года.