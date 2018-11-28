28.11.2018, 16:20

ФОТО: Таллиннские соцдемы провели пикет у мэрии, требуя повышения зарплат воспитателям

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Таллиннские соцдемы провели пикет у мэрии, требуя повышения зарплат воспитателям
Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Сегодня таллиннские социал-демократы собрались у стен мэрии на пикет, чтобы требовать более справедливую зарплату воспитателям, а также ремонта детских садов. По словам участников демонстрации, в городском бюджете следующего года на данный момент предусмотрено слишком мало средств на детские сады, сообщает пресс-служба партии.

Таллиннская мэрия представила горсобранию проект бюджета 2019 года, в котором предусмотрено лишь 12 миллионов на ремонт детских садов. В то же время город намерен потратить 15 миллионов евро на пропаганду и так называемые ”зарплаты за лояльность”. Мы требуем, чтобы детские сады стали приоритетом и здания были отремонтированы”, — сказала председатель фракции соцдемов в горсобрании Марис Сильд.

”Если в принципе центристы могут одной рукой делиться с другой всем самым лучшим, то государственная дотация на зарплаты учителей остается почему-то неиспользованной. Социал-демократы требуют, чтобы зарплаты педагогов детских садов поднялись с 1 января и стали справедливыми и достойными”, — добавила Сильд.

Социал-демократы представят поправки, касающиеся детсадов и зарплат воспитателей, к проекту городского бюджета следующего года.

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