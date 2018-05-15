15.05.2018, 20:50

ФОТО: Таллиннские школьники подарили Эстонии песню "Мы здесь"


rus.delfi.ee
EST 2
Tallinna õpilaste suur ühislaulmine Vabaduse väljakul
Tallinna õpilaste suur ühislaulmine Vabaduse väljakulFoto: Madis Veltman

В День Таллинна, 15 мая, в 14:00 на площади Вабадузе 3000 школьников исполнили песню “Meie siin“ в подарок к 100-летию Эстонской Республики. Смотрите галерею!

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Еще один случай: жительница Кохтла-Ярве жаловалась полиции на угрозы и побои со стороны мужа, но это не помогло — тот ударил ее друга ножом

15.05.2018
После двух потрясших всю Эстонию апрельских убийств в Ида-Вирумаа — 15-летней девушки из Кохтла-Ярве, которую зарезал ее бывший бойфренд, и 42-летней женщины, зарезанной мужем на рабочем месте, в минувшее воскресенье в Кохла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Как и в нарвском случае, женщина предупреждала полицию заранее о том, что муж представляет опасность, но не только для нее, но и для ее детей, а полиция предупредить воскресное преступление не смогла.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Еще один случай семейного насилия, День Таллинна и открытие Крымского моста

15.05.2018
Сегодня, 15 мая, стало известно, что в минувшее воскресенье в Кохтла-Ярве произошло еще одно тяжкое преступление, связанное с отношениями между супругами. Также сегодня отмечался День Таллинна. А еще в этот день президент России Владимир Путин за рулем Камаза открыл движение по Крымскому мосту. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
Подробнее


Взбешенная мать: велосипедисты, пользуйтесь автодорогами или не ездите вообще!

15.05.2018
Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ДО и ПОСЛЕ: “Школа стиля” Ольги Быковой: как привить эстонским женщинам чувство вкуса и во что переодеть Керсти Кальюлайд

15.05.2018
Стилист Ольга Быкова недавно провела в Таллинне свой новый проект — “Школу стиля”, участникам которого она обещает помочь посмотреть на свой гардероб совершенно другими глазами и найти свой стиль. Delfi поговорил с Ольгой о том, насколько важен наш внешний вид и кому из эстонских политиков она посоветовала бы сменить стилиста.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532002
171,90 €
103,14 €
-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

Порошенко о строительстве Крымского моста: он понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым

15.05.2018
Президент Украины Петр Порошенко вскоре после того, как его российский коллега Владимир Путин торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив, обвинил Кремль в нарушении международного права и заявил о том, что этот мост понадобится российским "оккупантам", когда они будут покидать полуостров, который в Киеве считают аннексированным.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Что известно об обысках в киевском офисе РИА Новости

15.05.2018
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник утром пришли с обыском в офис информационного агентства РИА Новости-Украина в Киеве. Украинские власти подозревают журналистов агентства в госизмене, российская сторона называет случившееся провокацией и просит Европу о помощи.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО: Новость о любопытном лосенке на учениях "Еж-2018" опубликовала Би-би-си

15.05.2018
Участвовавшие в масштабных учениях "Еж-2018" Эрих Юри Прикко и Альвер Тедре прислали в редакцию Delfi милое видео, на котором шустрый лосенок пришел поинтересоваться, почему пестрые мужчины снуют по лесу. Благодаря новости издания Estonian World новость вчера удостоилась внимания британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.
Подробнее