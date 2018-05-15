ФОТО: Таллиннские школьники подарили Эстонии песню "Мы здесь"

Tallinna õpilaste suur ühislaulmine Vabaduse väljakul Foto: Madis Veltman

В День Таллинна, 15 мая, в 14:00 на площади Вабадузе 3000 школьников исполнили песню “Meie siin“ в подарок к 100-летию Эстонской Республики. Смотрите галерею!