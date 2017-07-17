17.07.2017, 16:50

ФОТО: Таллиннские гавани заполнили экзотические парусники

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Suured purjelaevad Tallinna Merepäevadel 2017.
Suured purjelaevad Tallinna Merepäevadel 2017.Foto: Sven Tupits, Tallinna Merepäevad/Fotogeen.com

В рамках Таллинских дней моря сегодня и завтра в разных гаванях Таллинна можно посмотреть могучие и экзотические парусники — участники крупнейшей в мире учебной парусной регаты "The Tall Ships Raсеs", сообщает Раэпресс.

Самые далекие гости прибыли из Бразилии и Омана. Суда расположились в Старом порту, Летной гавани и гавани Ноблесснера. Сегодня до 7 часов вечера открыт доступ на пришвартованный у круизного причала парусник "Мир", в Старой гавани открыт доступ на "Шабаб Оман II", в Летной гавани — на бразильское судно "Цисне Бранко".

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