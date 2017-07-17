ФОТО: Таллиннские гавани заполнили экзотические парусники

Suured purjelaevad Tallinna Merepäevadel 2017. Foto: Sven Tupits, Tallinna Merepäevad/Fotogeen.com

В рамках Таллинских дней моря сегодня и завтра в разных гаванях Таллинна можно посмотреть могучие и экзотические парусники — участники крупнейшей в мире учебной парусной регаты "The Tall Ships Raсеs", сообщает Раэпресс.