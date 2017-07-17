ФОТО: Таллиннские гавани заполнили экзотические парусники

В рамках Таллинских дней моря сегодня и завтра в разных гаванях Таллинна можно посмотреть могучие и экзотические парусники — участники крупнейшей в мире учебной парусной регаты "The Tall Ships Raсеs", сообщает Раэпресс.
Самые далекие гости прибыли из Бразилии и Омана. Суда расположились в Старом порту, Летной гавани и гавани Ноблесснера. Сегодня до 7 часов вечера открыт доступ на пришвартованный у круизного причала парусник "Мир", в Старой гавани открыт доступ на "Шабаб Оман II", в Летной гавани — на бразильское судно "Цисне Бранко".
Tallinn, Квартира, 445 000 EUR
Tallinn, Квартира, 147 500 EUR
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