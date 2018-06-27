27.06.2018, 07:03

ФОТО: "Таллинн — жертва туристического успеха". На сложном перекрестке появились первые регулировщики

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rus.delfi.ee
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ФОТО: "Таллинн — жертва туристического успеха". На сложном перекрестке появились первые регулировщики
Delfi lugeja

На прошлой неделе мы писали о том, что из-за перегруженности дорог столицы автобусы с туристами едут из порта в Старый город почти час. На днях на улицах появились первые регулировщики.

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, сделанную на перекресте бульваров Мере и Пыхья и улицы Садама, где к организации движения приступил специальный человек.

Lugeja foto

"Относительно данной ситуации могу сказать, что Таллинн стал в каком-то смысле жертвой туристического успеха. В таком же положении находятся и другие туристические мекки Европы, — сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер. — К сожалению, улицы Старого города и прилегающие к нему территории уже в силу исторических причин не подходят для автомобильного и автобусного движения”. По словам вице-мэра, в таких местах лучше ходить пешком.

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