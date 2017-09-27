ФОТО: Таллинн построит спортивные парки в трех районах города

Таллинн продолжает создавать условия для бесплатных занятий спортом – новые спортивные парки появятся в Кесклинне, Ласнамяэ и Мустамяэ, сообщает Раэпресс.

В новых спортивных парках будут созданы различные возможности для активного времяпрепровождения, они появятся в Кесклинне на Койду, 112, в Ласнамяэ на Кивила, 19а и в Мустамяэ на Вильде теэ, 69.













Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил: "При создании новых парков сконцентрируемся на уличных видах спорта, потому что число их поклонников возрастает, а условий для занятий не так много. К созданию парков мы привлекли также четвертый и пятый составы Таллиннского молодежного собрания, а в части экстремального спорта сотрудничаем с НКО ”Linnasilm”, Эстонским союзом роллеров и лидерами ”Simple Session”, чтобы учесть пожелания целевой аудитории”.

В новых спортивных парках появятся долгожданные площадки с препятствиями из бетона и асфальта для занятий экстремальными видами спорта, а также другие приспособления для занятий спортом на улице: устройства для street workout, площадка для паркура, баскетбольная площадка, столы для настольного тенниса.

При строительстве скейтпарка будет учитываться, что тренироваться там будут скейтеры, велосипедисты и веломотокроссеры с разным уровнем подготовки и разного возраста.

”Как известно, скейтпарка такого уровня в Эстонии до сих пор не было, — отметил Михаил Кылварт. — Особенно радует, что появятся не просто спортивные площадки, но красивые парки, в которых тщательно продуманы озеленение, освещение и парковый инвентарь. Появление новых спортивных парков предоставит любителям спорта еще больше возможностей для бесплатных занятий на свежем воздухе”.

Строительство спортивных парков только начинается, но уже этим летом на пляжах были открыты три площадки для занятий street workout — в Пирита, Харку и на Штромке.

Площадь спортивного парка, который появится на улице Койду, — 1388 м2, на улице Кивила — 3310м2 и на Вильде — 3507 м2. Автор проектов ”Kauss Arhitektuur OÜ”.