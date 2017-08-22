22.08.2017, 10:30

ФОТО: Таллинн отметил День восстановления независимости большим концертом

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Таллинн отметил День восстановления независимости большим концертом
Foto: Kristjan Järv

В воскресенье, 20 августа, на горке Харью состоялся большой бесплатный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии, а у телебашни – семейный день.

На концерте на Площади имени 20 августа на горке Харью выступил оркестр Сил обороны под управлением Пеэтера Саана, солисты Неле-Лийс Вайксоо и Рольф Роосалу. Прозвучала музыка эстонских композиторов. Концерт организован Таллиннским департаментом культуры, сообщает Раэпресс.

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