ФОТО: Таллинн отметил День восстановления независимости большим концертом

В воскресенье, 20 августа, на горке Харью состоялся большой бесплатный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии, а у телебашни – семейный день.
На концерте на Площади имени 20 августа на горке Харью выступил оркестр Сил обороны под управлением Пеэтера Саана, солисты Неле-Лийс Вайксоо и Рольф Роосалу. Прозвучала музыка эстонских композиторов. Концерт организован Таллиннским департаментом культуры, сообщает Раэпресс.
Tallinn, Коммерческий, 1 300 EUR
Kose vald, Часть дома, 157 000 EUR
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