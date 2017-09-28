ФОТО: Таллинн наполняется сильными мира сего! Высокие европейские гости уже прибывают

Сегодня в Таллинне собираются главы правительств Евросоюза — председатель Европейского совета Дональд Туск организует в Кадриоргском художественном музее торжественный ужин. А завтра в Таллинне состоится самое важное событие председательства — саммит дигитальной сферы.

Как сообщается в пресс-релизе, Таллиннский цифровой саммит соберет 29 сентября в столице Эстонии глав государств и правительств ЕС. Они обсудят шаги, необходимые для того, чтобы позволить людям, предприятиям и правительствам использовать весь потенциал инновационных технологий и дигитализации. За открытием саммита можно наблюдать на его домашней странице, прямую трансляцию прибытия лидеров ЕС ведет ЭТВ.

Это первый саммит в истории ЕС, полностью посвященный вопросам дигитализации, в котором принимают участие главы 25 государств и правительств. В нем нашла отражение назревшая для ЕС и его членов острая необходимость понять, какие вопросы являются наиболее значимыми для того, чтобы Европа могла стать флагманом цифровой экономики в 2025 году. Быстрые технологические инновации и дигитализация, в стороне от которых не остается ни одна сфера промышленности или жизни, ни одна страна, создают новые возможности и бросают новые вызовы, отвечать на которые необходимо на высшем правительственном уровне.

”Можно сказать, что у нас происходит цифровая революция. Каждый может воспользоваться ее плодами: публичный сектор и предприятия, но в первую очередь — люди, наши дети. Если мы сможем принять правильные решения, цифровое общество будет означать многомиллиардный экономический рост, миллионы новых рабочих мест, гибкий рабочий график и лучший баланс между профессиональной и семейной жизнью”, — сказал премьер-министр Юри Ратас, который будет модерировать дискуссии в рамках саммита.

”Все более стремительное развитие технологии уже заметно изменило нашу жизнь, однако Европейский союз пока не успевает идти в ногу с новыми веяниями. Уже сегодня мы наблюдаем, как центры притяжения цифрового развития формируются за пределами Европы. Из 20 крупнейших интернет-платформ ни одна не родилась в Европе, большинство стартапов предпочитают развиваться в Силиконовой долине. Если мы не хотим, чтобы Европа стала мировой окраиной, нам нужно принимать осознанные и дальновидные решения для создания привлекательной для цифрового развития среды”, — заявил директор Госканцелярии по европейским делам Клен Яэратс.

Обсуждение сфокусируется на таких темах, как безопасность, развитие услуг публичного сектора, создание необходимой инфраструктуры, которая поможет бизнесу и предприятиям быть конкурентоспособными в глобальном масштабе. Благополучие европейских граждан ставится во главу угла каждой политики, чтобы никто не остался за бортом гонки во имя более интеллектуальной, дигитализированной и инновационной Европы. Дискуссия затронет вопрос, как помочь людям привыкнуть к необходимости учиться на протяжении всей жизни и как повысить уровень цифровой грамотности.

Первое рабочее заседание будет посвящено будущему управления, лидеры ЕС обсудят роль Европейского союза и национальных правительств в построении доверия и безопасности — основных предпосылок для развития цифровой Европы. Второе заседание лидеры ЕС посвятят будущему экономики и общества, они рассмотрят инфраструктурные, связанные с развитием рынка и социальные вопросы, решение которых необходимо для существования гибкой и конкурентоспособной Европы.

Чтобы подкрепить дискуссию фактами, оба заседания начнутся с выступления ведущих экспертов в заявленных областях. Первую сессию откроет выступление Ярно Лимнелла, профессора кибербезопасности из университета Аалто. Второе заседание начнется с видеообращения исполнительных руководителей крупных европейских фирм, за которым последует выступление председателя, директора и старшего партнера исследовательской организации Глобального института Маккинзи Джеймса Мэньяка.

Таллиннский цифровой саммит был организован в сотрудничестве с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии. Он станет кульминацией председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которое продлится до конца года.

Более детальную программу и дополнительные материалы можно получить на домашней странице Tallinn Digital Summit webpage.

Tallinn Digital Summit Expo открыта для всех желающих в субботу

Таллиннский цифровой саммит представляет выставку самых передовых европейских инноваций из пяти ключевых областей, которая будет бесплатно открыта в субботу в палатке во дворе Котла культуры для всех желающих с 11 до 17 часов. Попасть на выставку можно как со стороны Мере пст, так и со стороны Километра культуры или порта. Во двор можно попасть со стороны трубы.

”Это лишь вопрос времени, когда сегодняшний прототип или разработанное в лаборатории цифровое решение доберутся до потребителей и изменят наше общество. На выставке представлены технологические решения, основанные на сверхбыстрой связи пятого поколения, которые могут изменить будущее как производства, так и мира развлечений. Вы также сможете увидеть представленную общественности лишь за пару недель до этого беспилотную машину Audi и распечатанное на 3D-принтере человеческое сердце. У обоих этих экспонатов есть потенциал полностью изменить наше представление о том, как функционирует дорожное движение и какие возможности предлагает здравоохранение. Именно это мы и хотим показать европейским лидерам — как развитие технологий ведет к переменам в нашей жизни, которые можно в буквальном смысле потрогать”, — сказал советник председательства по цифровым вопросам Вальдек Лаур.

Электронное правительство: основа цифрового общества

Цифровое управление является ключевым компонентом цифрового общества. Европейцы нуждаются в достойном доверия, прозрачном и надежном управлении, которое будет работать трансгранично. Для этого нужно нечто большее, чем просто технологии. Нужны новые принципы формирования публичных услуг, которые бы следовали принципу ”сначала цифра”. Чтобы перейти на цифровые услуги, как в публичном, так и в частном секторе, европейцам нужна безопасная цифровая идентификация, которой они могли бы доверять. С ней люди смогут удостоверять свою личность и подписывать документы в цифровом формате, экономя время для других областей жизни.

Экспонаты на выставке Digital Summit Expo включают в себя: обзор кибезбезопасности в Европе, развития трансграничного электронного управления и электронной идентификации, концепции эстонского института электронного резидента и презентацию технологии Blockchain в исполнении Guardtime.

Соединенность: девайсы, которые знают друг друга

Мы все знаем, что нас ждет. Мир, в котором ты можешь за секунды загрузить любую программу, в котором наш дом обладает достаточным интеллектом, чтобы знать все наши потребности, в котором ты разъезжаешь по городу, не встретив ни одного водителя. Это мир связи пятого поколения. Сети 5G необходимы для цифровой экономики. В индустрии и повседневном использовании они дадут нам больше мобильности, скорости, надежности. Поприветствуем же беспилотные машины, виртуальную реальность, роботов службы доставки и многочисленные связанные между собой девайсы.

Экспонаты Tallinn Digital Summit Expo включают в себя модели виртуальной и смешанной реальности на основании 5G в исполнении Nokia иTelia, а также экскаватор 5G от Telia.

Мобильность: более интеллектуальные и безопасные перевозки

На человека за рулем положительно нельзя положиться! Если нам нужно более безопасное дорожное движение, на помощь придут автономные разумные машины. Наши автомобили уже умнее, чем когда-либо прежде, а беспилотные машины и общественный транспорт тестируются в разных странах Европы. Какова цель всего этого? Безопасность на дорогах, более эффективное дорожное движение и логистика, а также более чистые города, в которых легко добраться до пункта назначения. Для этого мы должны построить более доверительные отношения между людьми и машинами.

Среди экспонатов Tallinn Digital Summit Expo вы найдете: Audi Aicon, автономный концепт-кар, PIA, персональный разумный ассистент от Audi, а также платформы CarData и интеллектуальные системы от BMW, которые облегчают водителям процесс принятия решений и тем самым способствуют повышению безопасности движения, и экологически чистых роботов службы доставки от Starship Technologies.

Из лаборатории в реальность: новые исследования и инновации

Европейцы стареют. Мы живем дольше прежнего и нам нужно, чтобы нашего здоровья хватало надолго. Технологии должны поддерживать бодрость нашего духа и тела. От сферы исследований до заботы о пациентах — везде запущены многочисленные проекты, преследующие эту цель. Научные достижения прокладывают себе дорогу в реальную жизнь. С более интеллектуальными технологиями, новыми эффективными материалами и автоматизацией старость больше не будет той, к которой мы привыкли.

Экспонаты Tallinn Digital Summit Expo включают: искусственное сердце, напечатанное на 3D-принтере, экзоскелеты CYBERLEGs Plus Plus, исследование мозга Human Brain Project и инновационные наноматериалы от Graphene Flagship.

Навыки: рабочее место будущего

Автоматизация и дигитализация означают более интеллектуальный труд. Чтобы соответствовать требованиям времени, мы должны осваивать новые навыки. Дигитализированное рабочее пространство требует наличия широкого спектра навыков, которые включают в себя: способность к обучению, умение решать проблемы, критическое мышление и предприимчивость. Автоматизация высвободит человеческий ресурс и капитал. В то же время ”срок годности” приобретенных умений будет становиться все короче. 65% детей, которые сегодня поступают в школу, будут работать в профессиях, которых сегодня не существует. За свою (куда более долгую) жизнь они успеют приобрести несколько комплектов знаний и построить несколько карьер. Европейская система образования должна быть способна оказать им в этом поддержку.

Экспонаты Tallinn Digital Summit Expo включают в себя: роботов для лечения аутизма DE-ENIGMA, Hello Ruby — методику для развития вычислительных навыков у детей, несколько мини-роботов, которые способны обучать базовым навыкам программирования, переводчик Председательства в ЕС, программу для изучения языков Lingvist — AI и суперкомпьютеры PRACE.

Посетителям выставки будет доступна дополнительная информация об экспонатах Tallinn Digital Summit Expo.