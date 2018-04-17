ФОТО: Таллинн и Виймси накрыло густым туманом

Сегодня утром, после солнечных выходных, в Таллинне наблюдалась довольно удручающая картина: город и его окрестности оказались погребены под туманом.
Туман наблюдается в и других уголках Эстонии.
Сегодня утром, после солнечных выходных, в Таллинне наблюдалась довольно удручающая картина: город и его окрестности оказались погребены под туманом.
Туман наблюдается в и других уголках Эстонии.
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
HANSABUSS AS
Tähtaeg: 04.05.2018
Advokaat / jurist
ADVOKAADIBÜROO TEPPER & ...
Tähtaeg: 30.04.2018
Raasiku põhikooli direktor
RAASIKU VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 13.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.