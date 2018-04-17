17.04.2018, 12:50

ФОТО: Таллинн и Виймси накрыло густым туманом


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 18 pilti
Hommikune udu Viimsis Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром, после солнечных выходных, в Таллинне наблюдалась довольно удручающая картина: город и его окрестности оказались погребены под туманом.

Туман наблюдается в и других уголках Эстонии.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Яак Ааб покидает должность министра в связи с вождением в пьяном виде

17.04.2018
Министр государственного администрирования Яак Ааб (Центристская партия) выступил перед однопартийцами и сообщил, что собирается уйти с поста министра. Причина — вождение в пьяном виде.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?

17.04.2018
В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов?
Подробнее

-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police STEAMPUNK PL.14693JSTBL/03
209,- €
167,20 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871003
182,70 €
109,62 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106992006
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100114
179,- €




ВИДЕО: В Архангельске загорелся торговый центр

17.04.2018
Пожар произошел утром во вторник в торговом центре "Фокус" в Архангельске, сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области. Согласно сообщению, пожар начался в 6:40 МСК, торговый центр "Фокус" расположен по адресу Вологодская улица, 8.
Подробнее