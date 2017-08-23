ФОТО: Tallegg отвозит бракованных цыплят на свалку. Это законно?

На днях общественность взбудоражил инцидент, как работники инкубаторной станции Tallegg оставили умирать маленьких цыплят в мусорном баке. Похоже, Tallegg нарушает правила утилизации отходов.

Фотограф Delfi запечатлел, как перевозивших птичьи останки микроавтобус остановился у Таллиннской свалки. Поскольку в контейнере, помимо прочего, находились живые цыплята, то у него возник закономерный вопрос: имеет ли свалка право принимать живые отходы



По словам специалиста по окружающей среде Таллиннской свалки Яны Мехисе, они живые отходы не принимают. На возражение фотографа о том, что он лично видел, как пищащие птенцы были погружены в мусоровоз, отправившийся на Таллиннскую свалку, Мехисе сказала, что при осмотре на свалке не было обнаружено ни одной живой птицы.

”Данные инкубаторные отходы (всего 1,6 тонн) поступили к нам вчера на заказанном HKScan Estonia AS транспорте. Содержание груза всегда составляла яичная скорлупа вместе с яичными остатками. Животные отходы третьей категории были снабжены соответствующей накладной”, — отметила она.