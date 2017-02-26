ФОТО: Тайна президентской речи: Кальюлайд считывала текст с телесуфлера

Речь Керсти Кальюлайд 24 февраля в национальной опере ”Эстония” была исключительной с той точки зрения, что впервые президент Эстонии использовал для своего выступления телесуфлер.

Телесуфлер (телепромтер, телепромптер ) — это дорогостоящее устройство, которое проецирует текст речи на незаметный для зрителя стеклянный экран, что позволяет оратору не отводить взгляда от публики.



Два экрана располагались по правую и левую стороны от Кальюлайд.

Телесуфлер используется ведущими мировыми политиками довольно часто. Так, телепромтер помогал и Бараку Обаме во время его визита в Таллинн в 2014 году. Тогда было также предпринято немало усилий для того, чтобы скрыть его от постороннего взгляда.



Устройством пользовался и Эдгар Сависаар на конгрессе Центристской партии в 2015 году.

