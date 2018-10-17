ФОТО: Таинственные пакостники ”разбавили” рекламу соцдемов Синим пробуждением

Плакат социал-демократов #sotsid был обклеен наклейками, на которых говорилось, что ”свобода — этнична”, что ”естество, нация, независимость”, а также рекламировали иными способами ”Синее пробуждение” в присущем им этнофутуристическом стиле.

Член правления организации Федор Стомахин поначалу ничего об этом поведать не смог. ”Я ничего не знаю”, — сказал он сонным голосом и положил трубку.

Семь минут спустя синий пробудитель связался с журналистом снова и объяснил, что организация не связана с заклеиванием плаката соцдемов. ”Мы раздали наклейки членам”, — признал Федор. Так, по его словам, было и в прошлом году. Сам же молодой человек из Тарту не в курсе, чем занимаются его коллеги в столице.

То, что члены молодежной организации EKRE могли их наклеить, Федор не исключает. Наоборот: по его словам, таинственные обклейщики могли действовать по собственной воле. Также он счел возможным, что ходил дразнить соцдемов какой-нибудь недобрый член иной партии.