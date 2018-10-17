ФОТО: Таинственные пакостники ”разбавили” рекламу соцдемов Синим пробуждением(7)
Сегодня поутру соцдемы перед своей таллиннской конторой обнаружили сюрприз. Их рекламу ”разнообразили” рекламой ”Синего пробуждения” — молодежной организацией EKRE.
Сегодня поутру соцдемы перед своей таллиннской конторой обнаружили сюрприз. Их рекламу ”разнообразили” рекламой ”Синего пробуждения” — молодежной организацией EKRE.
Плакат социал-демократов #sotsid был обклеен наклейками, на которых говорилось, что ”свобода — этнична”, что ”естество, нация, независимость”, а также рекламировали иными способами ”Синее пробуждение” в присущем им этнофутуристическом стиле.
Член правления организации Федор Стомахин поначалу ничего об этом поведать не смог. ”Я ничего не знаю”, — сказал он сонным голосом и положил трубку.
Семь минут спустя синий пробудитель связался с журналистом снова и объяснил, что организация не связана с заклеиванием плаката соцдемов. ”Мы раздали наклейки членам”, — признал Федор. Так, по его словам, было и в прошлом году. Сам же молодой человек из Тарту не в курсе, чем занимаются его коллеги в столице.
То, что члены молодежной организации EKRE могли их наклеить, Федор не исключает. Наоборот: по его словам, таинственные обклейщики могли действовать по собственной воле. Также он счел возможным, что ходил дразнить соцдемов какой-нибудь недобрый член иной партии.
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
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