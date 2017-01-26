26.01.2017, 10:01

ФОТО: Таави Рыйвас отчитался перед антикоррупционной комиссией по делу Arsenal

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Таави Рыйвас отчитался перед антикоррупционной комиссией по делу Arsenal
Foto: Rauno Volmar

Вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас сегодня отправился на встречу со Специальной комиссией по борьбе с коррупцией, чтобы отчитаться о продаже недвижимости центра Arsenal.

Как недавно выяснилось, "серый кардинал" Партии реформ Райн Розиманнус является одним из владельцев центра Arsenal.

Рыйваса вызвали в комиссию, потому что когда госфирма Riigi Kinnisvara AS продавала недвижимость, Рыйвас был членом ее совета.

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