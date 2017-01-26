ФОТО: Таави Рыйвас отчитался перед антикоррупционной комиссией по делу Arsenal

Вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас сегодня отправился на встречу со Специальной комиссией по борьбе с коррупцией, чтобы отчитаться о продаже недвижимости центра Arsenal.
Как недавно выяснилось, "серый кардинал" Партии реформ Райн Розиманнус является одним из владельцев центра Arsenal.
Рыйваса вызвали в комиссию, потому что когда госфирма Riigi Kinnisvara AS продавала недвижимость, Рыйвас был членом ее совета.
Maardu, Дом, 186 200 EUR
Tallinn, Квартира, 75 000 EUR
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