ФОТО: Свободная партия начала предвыборную кампанию — с атаки на центристов и реформистов

До выборов в Рийгикогу остался еще год, но Свободная партия решила начать предвыборную кампанию заранее и с помощью рекламных плакатов атакует Центристскую партию и Партию реформ.

Сначала на улице Меривялья в Таллинне появились плакаты Свободной партии с нападками на реформистов в связи с Государственным ВЭБ-фондом.

Теперь на Пирита теэ появились плакаты о связях Центристской партии с ПБК: "ПБК получает миллионы из таллиннского бюджета за рекламу центристов", "ПБК — враждебный для Эстонии телеканал (оценка КаПо)", "Юри, в чьих интересах крутится городское колесо?".

Возможно, Свободная партия вдохновилась фильмом "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".