ФОТО: Судья — связанной с Сарапуу мусорной фирме: проблемы в Нымме начались с не сделанной вами работы

Судья Харьюского уездного суда оставил без удовлетворения жалобу Baltic Waste Management (BWM) на решение Инспекции окружающей среды назначить мусорной фирме солидный штраф за деятельность в Нымме без лицензии на вывоз отходов.

Сегодня в здании Харьюского уездного суда на Лийвалайа рассматривали жалобу Baltic Waste Management (BWM) на принятое в июле решение Инспекции окружающей среды.

Инспекция назначила BWM штраф на сумму 12 000 евро, потому что фирма три недели начиная с 1 марта вывозила мусор в Нымме без лицензии на вывоз отходов. Мусорная фирма обратилась в суд, чтобы уменьшили штраф или в качестве альтернативы прекратили производство о проступке, потому что вина фирмы не велика и для продолжения отсутствует общественный интерес.

В суде присутствовали руководитель BWM Кайдо Лаанъярв и адвокат Марге Ребане.

По словам адвоката, у мусорных предприятий обычная практика начинать работать без лицензии на вывоз отходов и учитывать следует и смягчающие обстоятельства. "BWM сделала все правильно. После победы в конкурсе поставки подали ходатайство о получении лицензии на вывоз отходов, но начиная с 30 декабря 2016 года ходатайство задержалось на столе Департамента окружающей среды и дальнейшее производство продолжилось только в феврале. Поэтому лицензию не получили к началу марта", — обвинила адвокат чиновников.

Лаанъярв добавил, что нужно было принять решение, вообще не вывозить мусор и наносить вред окружающей среде или вывозить без лицензии на вывоз отходов.

На это судья Мерле Партс решительно вмешалась. "Мусор ведь все равно остался невывезенным. Помните, что происходило в Нымме? Вы ведь не вывозили там мусор. Меня поражает утверждение, что без вашей деятельности произошла бы экологическая катастрофа, когда проблемы Нымме начались с не сделанной вами работы", — сказала Партс.

Лаанъярв попытался перевести тему, заявив, что происходящее в Нымме не является темой судебного заседания и проблемы с новым районом в вывозе мусора обычны.

Нет общественного интереса?

После этого судья перешла к другому оправданию. "Вы заявили, что производство следует прекратить из-за отсутствия общественного интереса. Тема мусора была очень актуальна в обществе, и здесь я бы спросила, сидят ли в данный момент в зале журналисты?" На это в зале поднялись две руки.

По словам Ланнъярва, общественный интерес связан с уголовным производством Арво Сарапуу.

По словам адвоката, назначенный штраф слишком большой, составляя 50% от месячной платы BWM в районе Нымме, и поэтому слишком высокий для мусорной фирмы. На это Инспекция окружающей среды напомнила, что максимальный денежный штраф составляет 32 000 евро. "Лаанъярв совершил поступок намеренно. Выбрав деятельность без лицензии, он выбрал и штраф и показал свое отношение к законотворчеству. Мы не можем назначать маленькие наказания, потому что они не влияли бы на действующих на рынке. Мы должны посылать месседж, что следование закону дешевле, чем нарушение закона".

После паузы суд принял решение оставить жалобу без удовлетворения и решение Инспекции окружающей среды в силе. BWM сожет обжаловать решение в Госсуде в течение 30 дней.