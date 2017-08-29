ФОТО: Судебный процесс по делу Сависаара продолжается

Судебный процесс по делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара продолжается. Сегодня будут давать показания связанные с бизнесменом Александром Кофкиным лица.

Из свидетелей ранее суд заслушал показания бизнесмена в сфере рекламы Пааво Петтая и бизнесмена в сфере строительства Тарво Тедера. Из обвиняемых до сих пор давали показания в суде экс-министр Виллу Рейльян и Прийт Кутсер.

Вдобавок суд ознакомился с письменными материалами и собранными в ходе слежки аудиозаписями.