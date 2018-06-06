06.06.2018, 10:40

ФОТО: Судебные заседания по делу Сависаара перенесены на неопределенный срок

 (3)
rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 18 pilti
Savisaare protsess 06.06.2018 Foto: Rauno Volmar

Судебный процесс по делу бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара должен был продолжиться слушанием свидетелей.

Ведущий прокурор Стевен-Христо Эвестус подал ходатайство о перенесении судебных заседаний на неопределенный срок, поскольку прокуратура решила оспорить решение суда. Вчера суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен.

Суд счел, что состояние здоровья Сависаара не позволяет ему участвовать в судебном процессе. Здоровье Сависаара неоднократно ухудшалось в зале суда, и его доставляли в больницу на скорой.

Судебные процесс над Сависааром можно считать закрытым, но он продолжится по поводу действий Сависаара.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



В Эстонии хотят отменить введенные в 1990-х и в начале 2000-х спецпенсии

06.06.2018
Правовая комиссия Рийгикогу направила на второе чтение законопроект, призванный отменить специальные пенсии для служащих Оборонительных войск, полиции, пограничной охраны и прокуратуры. Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе.
Подробнее


Жителя Кохтла-Ярве лишили гражданства ЭР, потому что 20 лет назад оно было выдано по ошибке

06.06.2018
"Гражданство было выдано по ошибке. Следовательно, вы не являетесь гражданином Эстонии", — такое объяснение от Департамента полиции и погранохраны получил 53-летний инвалид из Кохтла-Ярве Игорь Егоров, когда власти отказались продлевать действие его "синего паспорта". На тот момент Егоров считался гражданином Эстонии почти 20 лет, пишет Вечерка.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

06.06.2018
Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107052002
139,50 €
83,70 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Коррупционное поведение никуда не делось": в Эстонии широко распространены присвоение, воровство, кумовство

06.06.2018
Проведенное компанией EY исследование рисков мошенничества подтверждает, что 41% местных руководителей считают коррупционное поведение в Эстонии широко распространенным. За последние два года в каждой третьей организации были случаи мошенничества или воровства.
Подробнее

Возмущенный клиент: почему EuroPark утверждает, что город не разрешает заасфальтировать их парковки?

06.06.2018
По утверждению клиента EuroPark, парковочная фирма не асфальтирует парковки по той причине, что город этого не разрешает. Город опровергает это, а Europark в свою очередь то, что временные парковки вообще принадлежат им.
Подробнее

Какая тонкая работа! Сокровища музея серебра Лимбажи: поднос сбежавшего президента Киргизии и гибель Европы

06.06.2018
Музей живого серебра в Лимбажи, несмотря на торговое прошлое города, никак не связан с Ганзейским союзом. Автор всех произведений в музее — искусный ювелир и мастер работы по серебру Олег Аузерс. Среди его работ найдется немало интересных экспонатов — будь то композиция “Гибель Европы” или поднос, который так и не достался киргизскому президенту.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Виноват Путин! Россияне заметили значительный рост цен на бензин

06.06.2018
Большинство россиян (64%) в последние два месяца заметили значительный рост цен на бензин и среди его причин чаще всего называют экономическую политику российских властей (66%), следует из данных ВЦИОМ, которые приводит РБК.
Подробнее