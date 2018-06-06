ФОТО: Судебные заседания по делу Сависаара перенесены на неопределенный срок

Судебный процесс по делу бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара должен был продолжиться слушанием свидетелей.

Ведущий прокурор Стевен-Христо Эвестус подал ходатайство о перенесении судебных заседаний на неопределенный срок, поскольку прокуратура решила оспорить решение суда. Вчера суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен.

Суд счел, что состояние здоровья Сависаара не позволяет ему участвовать в судебном процессе. Здоровье Сависаара неоднократно ухудшалось в зале суда, и его доставляли в больницу на скорой.

Судебные процесс над Сависааром можно считать закрытым, но он продолжится по поводу действий Сависаара.