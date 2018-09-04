04.09.2018, 12:55

ФОТО: Суд решил прекратить дело Прийта Кутсера — уголовного наказания не будет

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rus.delfi.ee
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Priit Kutseri kriminaalasja lõpetamise taotlus kohtu Foto: Dagne Mihkels

Харьюский уездный суд решил прекратить уголовное дело Прийта Кутсера на основании оппортунитета, о чем и ходатайствовал госпрокурор Стевен-Христо Эвестус. Кутсер должен заплатить 350 евро в доход государства и оплатить процессуальные расходы в сумме 400 евро.

Госпрокурор Эвестус посчитал, что судебное дело можно прекратить, поскольку речь идет о преступлении второй степени — проступок небольшой и общественный интерес отсутствует.

Преступление, в котором обвинялся Кутсер, по словам Эвестуса, относится к 2013 году. Начатое в отношении Карин Таммемяги на тех же основаниях уголовное производство прекратили еще два года назад. Вдобавок, Кутсер больше не находится на государственной службе и возместил ущерб Таллиннской городской канцелярии в сумме около 2000 евро.

Наказания Эвестус Кутсеру не требовал. По его мнению, ориентировать Кутсера на законопослушное поведение можно другими средствами — через возмещение ущерба и раскаяние.

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Защитник Кутсера Райко Паас во всех отношениях согласился с ходатайством прокурора.

Кутсер сказал Delfi, что сейчас путешествует и наслаждается жизнью, а также изучает в университете в Финляндии финский язык и литературу. Его обвиняли в том, что под прикрытием рекламы спортклуба он позволил городу Таллиннну оплатить свою предвыборную рекламу.

Tallinn Hockey weekend
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