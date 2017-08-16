ФОТО: Суд продолжается: Сависаар просил Ашвани поддержать Центристскую партию

Сегодня, в среду, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.

Сегодня в качестве свидетеля будет заслушан предприниматель Тарво Тедер.

Тедер сказал в суде, что Сависар осенью 2014 года просил у его работодателя — Сонни Ашвани — о поддержке Центристской партии. У Тедера, работающего в фирме Ашвани, было два проекта по развитию недвижимости: на шоссе Палдиски и в Копли. Оба проекта нуждались в разрешении от мэрии города. Осенью 2014 года Тедер встречался с Сависааром, чтобы поговорить о проекте на Палдиском шоссе, но тогдашний лидер центристов стал намекать на предстоящие выборы и на то, что у партии нет денег. Тедер передал его слова начальнику, но тот ответил, что в этом году вообще не будет поддерживать партии. Узнав об этом, Сависаар в свою очередь сказал, что сможет вернуться к теме обсуждения проекта на шоссе Пярну через год.



Другая история связана с территорией Балтийской мануфактуры в Копли, на которой мэрия уже давно разрешила построить 60-этажный небоскреб. Сависаар был заинтересован в строительстве, поскольку это положительно сказалось бы на его имидже. Летом 2014 года Тедер вместе с Ашвани приехали на хутор Хундисильма, где Сависаар сам завел тему про коплиский проект, на что Ашвани сказал, что сейчас заниматься им не имеет смысла и что сначала нужно застроить окрестности. На слова Ашвани о том, что детальная планировка займет время, Сависаар ответил , что ничего невозможного нет.

Также сегодня в суде были представлены записи прослушки, на которых либо сам Сависаар, либо другие люди изъявляли желание договориться о различного рода встречах.

Напомним, как развивались события вчера.

Все подсудимые не должны присутствовать на судебном заседании. На месте должны быть лишь те, кого обвинение касается непосредственно. Сегодня в здании суда — Туулберг, Кофкин, Калло.

В качестве представителя Центристской партии сегодня в судебном заседании принимает участие Марика Тууз-Лауль.

В начале заседания прокурор Эвестус узнал у Сависаара, следует ли он советам врачей. Защитник Сависаара Оливер Няэс не смог ответить на данный вопрос. Сависаар поблагодарил Эвестуса за вопрос, но не ответил на него. Прокурор пояснил, что в четверг у Сависаара были зафиксированы очень высокие показатели. Однако, их можно держать под контролем, если следовать плану лечения.

Далее на сегодняшнем судебном заседании слушали записи на русском языке. На них Эдгар Сависаар и финансовый секретарь партии Калев Калло обсуждали, как будут просить денег у России.

Сависаар и Калло 30 ноября в доме на Поска встретились с предпринимателем в сфере транспорта Станиславом Альтером и сторожем Таллиннской экономической школы Виктором Тарасовым и обсуждали получение денег от ”Единой России”.

Финансовое положение партии было тогда очень скверным, а выборы были на носу: а для них требовались деньги.

В ходе беседы Сависаар сказал, что для перевода средств надо создать какое-нибудь НКО или подобное ”промежуточное решение”, чтобы через него переводить деньги. Иначе — скандал.

Сависаар не пожелал ни заключать каких-либо соглашений, ни вести официальных переговоров. Альтер сказал, что сделают просто так. Калло добавил, мол, как трудно партии получить кредит в эстонских банках. Даже в Bigbank просили — не получили; в то время IRL, как говорят, получила.

В конце беседы Сависаар засомневался, что удастся найти денег для партии. Он посчитал, что, скорее, получится для НКО, но если для партии — тоже хорошо.