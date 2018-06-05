ФОТО: Суд принял решение не судить Сависаара

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он не снова не пришел в суд.

Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.

Суд обсуждал новую экспертизу состояния здоровья обвиняемого в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

В 14 часов суд принял решение прекратить судебное делопроизводство в связи с состоянием здоровья Сависаара. Суд счел, что его здоровье не позволяет участвовать в судебном процессе. Из-за неоднократного ухудшения состояния здоровья, Сависаара неоднократно доставляли в больницу прямо из зала суда.

У суда нет причины сомневаться в решении медиков, что Сависаару необходимо лечение в больнице.