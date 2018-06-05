05.06.2018, 10:23

ФОТО: Суд принял решение не судить Сависаара

 (69)
дополнено в 15:40
rus.delfi.ee
EST 17
Galerii: 20 pilti
Savisaare kohtuasi. Istung 5.07.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он снова не пришел в суд.

Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.

Суд обсуждал новую экспертизу состояния здоровья обвиняемого в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Сегодня в 14 часов суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен. Суд счел, что состояние здоровья Сависаара не позволяет ему участвовать в судебном процессе. Здоровье Сависаара неоднократно ухудшалось в зале суда, и его доставляли в больницу на скорой.

У суда нет причины сомневаться в решении работников скорой, что Сависаара нужно отвезти в больницу.

Эндокринолог Валло Вольке сказал, что Сависаар не может участвовать в судебных заседаниях, в ходе заседания его может постигнуть смерть. Суд не согласен с оценкой прокурора, что нахождение в больнице может быть связано с желанием избежать заседаний. Сависаар находился на стационарном лечении и в то время, когда заседаний не было.

Другие эксперты тоже посчитали, что Сависаар может участвовать в заседаниях только при определенных условиях. У суда нет возможности проконтролировать выполнение этих условий. У Сависаара проблемы с памятью, нет уверенности, способен ли он вообще самостоятельно выполнять предписания врачей.

Защитник Сависаара Оливер Няэс затем ходатайствовал о решении относительно оплаты процессуальных расходов Сависаара и возврате конфискованных у Сависаара при обыске наличных денег.

Прокурор Стевен-Христо Эвестус предложил прекратить дело Прийта Кутсера в порядке опортунитета.

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Защитник Александра Кофкина Айвар Пильв повторил свое прежнее предложение прекратить делопроизводство в отношении Кофкина в связи с окончанием разумного срока делопроизводства. Пильв сказал, что в отношении Кофкина срок делопроизводства был уже шесть с половиной лет, по оценке Госсуда разрешенный срок делопроизводства составляет до семи лет, то есть срок вскоре закончится.

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