ФОТО: Суд принял решение не судить Сависаара

Сегодня должен был продолжиться судебный процесс над Эдгаром Сависааром, однако он снова не пришел в суд.

Как пояснил присяжный адвокат Оливер Няэс, его подзащитный находится в больнице.

Суд обсуждал новую экспертизу состояния здоровья обвиняемого в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Сегодня в 14 часов суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен. Суд счел, что состояние здоровья Сависаара не позволяет ему участвовать в судебном процессе. Здоровье Сависаара неоднократно ухудшалось в зале суда, и его доставляли в больницу на скорой.

У суда нет причины сомневаться в решении работников скорой, что Сависаара нужно отвезти в больницу.

Эндокринолог Валло Вольке сказал, что Сависаар не может участвовать в судебных заседаниях, в ходе заседания его может постигнуть смерть. Суд не согласен с оценкой прокурора, что нахождение в больнице может быть связано с желанием избежать заседаний. Сависаар находился на стационарном лечении и в то время, когда заседаний не было.