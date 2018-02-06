ФОТО: Суд назначил Эдгару Сависаару новую экспертизу состояния здоровья

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжается процесс над Эдгаром Сависааром и проходит обсуждение необходимости назначения новой судебно-медицинской экспертизы. Защита Сависаара ходатайствует о закрытии дела по состоянию здоровья.

Защитник Сависаара Оливер Няэс сказал, что состояние здоровья подсудимого такое же, как и на прошлой неделе, и он по-прежнему находится в Йыгеваской больнице. Прокурор Стивен-Христо Эвестус попросил начиная с сегодняшнего дня отделить материалы, касающиеся Сависаара, от остальных и продолжить процесс по представленному плану.

Няэс выступил против. ”Мы предприняли ряд действия для того, чтобы дать оценку состоянию здоровья Эдгара Сависаара. Если дело будет отделено, а вопрос состояния здоровья передан другому составу, то для Эдгара Сависаара это будет означать дополнительные временные траты, обусловленные тем, что дело будет передано другому судье. Я никак не могу поддержать отделение дела. Судья не должен вешать принятие решения на шею другому судье”.

Защита Александра Кофкина и Хиллара Тедера также выступила против отдельного рассмотрения, отмечая, что для этого следует провести новую экспертизу здоровья.

В итоге суд назначил Сависаару стационарную экспертизу состояния здоровья. В качестве экспертов выступят его лечащий врач др Пыддер и др. Вийгма. По словам судьи, имеются данные об ухудшении состояния здоровья Сависаара. "Суд специальными знаниями не обладает, поэтому мы назначаем экспертизу", — сказал судья.