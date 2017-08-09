ФОТО: Суд над Сависааром: что принесет сегодняшний день?

Сегодня, в среду, продолжается суд над Эдгаром Сависааром. Самые главные вопросы — что сегодня скажут на заседании Виллу Рейльян и Прийт Кутсер.

Первым показания дает Кутсер. Он отметил, что вся деятельность политика всегда направлена на выборы. Говоря о предвыборном плакате 2013 года с его изображением и обещанием построить в Пыхья-Таллинне бассейн, он подчеркнул, что речь шла об информационной кампании, но признал и частичную часть с выборами. Данная реклама финансировалась за счет районного бюджета.



Напомним, как развивались события. Во вторник продолжился начавшийся в июне судебный процесс над экс-лидером Центристской партии Эдгаром Сависааром.

В июне Сависаар уже на третий день судебного разбирательства не смог продолжать в нем участие — из-за ухудшения состояния здоровья политик был доставлен в больницу.

Кроме Сависаара, на скамье подсудимых находятся Александр Кофкин, Велло Кунман, Виллу Рейльян, Хиллар Тедер, Калев Калло, Прийт Кустер, Айвар Туулберг и MTÜ Eesti Keskerakond.

Защитник Сависаара Оливер Няэс заявил о необходимости провести дополнительную экспертизу здоровья. По его словам, после госпитализации выяснилось, что помимо прочих болезней, Сависаар перенес инфаркт мозга, и есть основания полагать, что это существенно повлияло на его неврологические способности. Марек Вяли отметил, что трудоспособность Сависаара снижена.

Вчера все кончилось тем, что партия попросила прокуратуру завершить дело по принципу опортунитета. Прокуратура отказала.

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