ФОТО: Суд над Сависааром: что принесет день сегодняшний?

Сегодня, в среду, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.

Сегодня в качестве свидетеля будет заслушан предприниматель Тарво Тедер.

Тедер сказал в суде, что Сависар осенью 2014 года просил у его работодателя — Сонни Асвана — о поддержке Центристской партии. У Тедера, работающего в фирме Асвана, было два проекта по развитию недвижимости: на шоссе Палдиски и в Копли. Оба проекта нуждались в разрешении от мэрии города. Осенью 2014 года Тедер встречался с Сависааром, чтобы поговорить о проекте на Палдиском шоссе, но тогдашний лидер центристов стал намекать на предстоящие выборы и на то, что у партии нет денег. Тедер передал его слова начальнику, но тот ответил, что в этом году вообще не будет поддерживать партии. Узнав об этом, Сависаар в свою очередь сказал, что сможет вернуться к теме обсуждения проекта на шоссе Пярну через год.



Напомним, как развивались события вчера.

Все подсудимые не должны присутствовать на судебном заседании. На месте должны быть лишь те, кого обвинение касается непосредственно. Сегодня в здании суда — Туулберг, Кофкин, Калло.

В качестве представителя Центристской партии сегодня в судебном заседании принимает участие Марика Тууз-Лауль.

В начале заседания прокурор Эвестус узнал у Сависаара, следует ли он советам врачей. Защитник Сависаара Оливер Няэс не смог ответить на данный вопрос. Сависаар поблагодарил Эвестуса за вопрос, но не ответил на него. Прокурор пояснил, что в четверг у Сависаара были зафиксированы очень высокие показатели. Однако, их можно держать под контролем, если следовать плану лечения.

Далее на сегодняшнем судебном заседании слушали записи на русском языке. На них Эдгар Сависаар и финансовый секретарь партии Калев Калло обсуждали, как будут просить денег у России.

Сависаар и Калло 30 ноября в доме на Поска встретились с предпринимателем в сфере транспорта Станиславом Альтером и сторожем Таллиннской экономической школы Виктором Тарасовым и обсуждали получение денег от ”Единой России”.

Финансовое положение партии было тогда очень скверным, а выборы были на носу: а для них требовались деньги.

В ходе беседы Сависаар сказал, что для перевода средств надо создать какое-нибудь НКО или подобное ”промежуточное решение”, чтобы через него переводить деньги. Иначе — скандал.

Сависаар не пожелал ни заключать каких-либо соглашений, ни вести официальных переговоров. Альтер сказал, что сделают просто так. Калло добавил, мол, как трудно партии получить кредит в эстонских банках. Даже в Bigbank просили — не получили; в то время IRL, как говорят, получила.

В конце беседы Сависаар засомневался, что удастся найти денег для партии. Он посчитал, что, скорее, получится для НКО, но если для партии — тоже хорошо.