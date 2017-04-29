ФОТО: Субботник на Штромке состоялся, несмотря на козни погоды

В ходе состоявшегося в рамках месячника благоустройства субботника на Штромке было собрано около 15 тонн мусора и прошлогодних листьев. Из-за неблагоприятных погодных условий участников было наполовину меньше, чем в предыдущем году — примерно 300 человек.

”Низкий поклон всем жителям района, которые пришли на толоку, несмотря на холод и мокрый снег. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Вместе мы привели в порядок огромную территорию парка и пляжа, и это только начало. В этом году Штромка обновится — будут отремонтированы дорожки, заменены скамейки и мусорные ящики, на пляже появятся новые кабины для переодевания”, сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По традиции субботник прошел в сотрудничестве с городами Хельсинки, Турку и Санкт-Петербургом, где тоже прошли толоки. Представители этих городов обратились к участникам субботника на Штромке с видеоприветствиями. А от имени таллиннских властей собравшихся приветствовали вице-мэр Арво Сарапуу и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Для участников толоки выступил ансамбль Väliharf, организаторы угостили всех горячим чаем, пирожками, соком и супом. Также среди участников были разыграны призы, главный из которых — прогулка на яхте по Таллиннскому заливу для 12 человек — достался школьнице Анжелике Кальник, которая сказала, что возьмет с собой в путешествие родных и подруг.

Субботник организовали районная управа Пыхья-Таллинна и Таллиннский департамент окружающей среды. Кроме того, проведение мероприятия поддержали многие фирмы и учреждения, в том числе Nord Sail Grupp, Таллиннский ботанический сад, Музей под открытым небом, Морской музей, Coca-Cola Hellenic, центр ”Строоми”, Городской театр и Таллиннский городской музей.