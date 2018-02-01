ФОТО: Строительство восточной границы обойдется на 118 млн евро дороже, чем предполагали

Министр внутренних дел Андрес Анвельт получил сегодня от Департамента полиции и погранохраны калькуляцию, из которой выяснилось, что строительство восточной границы окажется в 2.5 раза дороже, чем думали сначала.

В феврале 2015 года представленная кабинету правительства изначальная оценка строительства восточной границы определила предположительную стоимость — 79 млн евро, но, согласно последним данным, подготовленным на основе строительного проекта, строительство границы обойдется на 118 млн евро дороже.