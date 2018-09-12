ФОТО: Страсти вокруг госизмены и национального вопроса. Хельме и Ратас схлестнулись в словесной перепалке

”Уважаемый премьер-министр, вы ничего не понимаете, — вступил в дискуссию Хельме-старший. — Вероятно, по политическим причинам, поскольку, как известно, у вашей партии есть действующий договор с Единой Россией. Большинство вашего электората — русские, так что очевидно, что в данной ситуации вы не хотите смотреть правде в глаза”.
”Вы признаете тот факт, что принадлежность к русской национальности является дополнительным фактором риска и не имеет никакого отношения ни к правам человека, ни к Конституции? Если их будут проверять тщательнее, то это не будет дискриминацией”, — добавил лидер EKRE.
”Вы разобщаете Эстонское государство. Я уверен, что и эти слова, которые вы использовали в своих вопросах, чтобы разделить людей на тех, чьим родным языком является русский, и тех, чьим родным языком является эстонский, и сказать, что одним здесь рады, а другим — нет, и что если русские захотят выдвинуть свои кандидатуры, то должны будут пройти какой-то более тщательный отбор, чем, к примеру, Март или Юри, противоречат основным принципам правового государства и демократии. В этом зале среди ваших сослуживцев тоже есть люди, для которых русский язык является родным”, — ответил политикам Ратас.