ФОТО: Страсти вокруг госизмены и национального вопроса. Хельме и Ратас схлестнулись в словесной перепалке

Мартин Хельме отметил, что Дениса Метсаваса активно продвигали в качестве примера успешной интеграции, но ”оказалось, что своим он был для совершенно другой страны”.

”Сделает ли правительство из этого какие-то выводы?” — спросил политик, имея ввиду введение дополнительного контроля.

Ратас ответил, что по Конституции все равны и никого нельзя подвергать дискриминации. ”Думаю, поучиться стоит в том числе и этому”, — добавил премьер.

Мартин Хельме парировал, что отец и дед Метсаваса боролись против независимости: ”Национальность — это мотиватор, важная часть идентитета. Если вы не сделаете из этого выводы, то приведете нас к очередным шпионским катастрофам”.

Ратас не остался в долгу и напомнил, что раздувание ненависти на национальной, расовой, религиозной и политической почве запрещено законом: ”Также закон запрещает и карает за призывы к ненависти, насилию и дискриминации между различными слоями населения. То, о чем вы говорите, по моему мнению, ужасно. Вы говорите, что части населения Эстонии по каким-то причинам здесь не рады. Как я уже говорил, госизмена не связана с тем, на каком языке говорит человек, или с тем, какой язык является для него родным. Измена государству связана с личностными качествами, к сожалению, отрицательными”.