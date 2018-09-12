12.09.2018, 16:25

ФОТО: Страсти вокруг госизмены и национального вопроса. Хельме и Ратас схлестнулись в словесной перепалке

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rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на инфочасе Рийгикогу в свете недавнего скандала с госизменой между Мартом и Мартином Хельме и Юри Ратасом произошла словесная перепалка.

Мартин Хельме отметил, что Дениса Метсаваса активно продвигали в качестве примера успешной интеграции, но ”оказалось, что своим он был для совершенно другой страны”.

”Сделает ли правительство из этого какие-то выводы?” — спросил политик, имея ввиду введение дополнительного контроля.

Ратас ответил, что по Конституции все равны и никого нельзя подвергать дискриминации. ”Думаю, поучиться стоит в том числе и этому”, — добавил премьер.

Мартин Хельме парировал, что отец и дед Метсаваса боролись против независимости: ”Национальность — это мотиватор, важная часть идентитета. Если вы не сделаете из этого выводы, то приведете нас к очередным шпионским катастрофам”.

Ратас не остался в долгу и напомнил, что раздувание ненависти на национальной, расовой, религиозной и политической почве запрещено законом: ”Также закон запрещает и карает за призывы к ненависти, насилию и дискриминации между различными слоями населения. То, о чем вы говорите, по моему мнению, ужасно. Вы говорите, что части населения Эстонии по каким-то причинам здесь не рады. Как я уже говорил, госизмена не связана с тем, на каком языке говорит человек, или с тем, какой язык является для него родным. Измена государству связана с личностными качествами, к сожалению, отрицательными”.

”Уважаемый премьер-министр, вы ничего не понимаете, — вступил в дискуссию Хельме-старший. — Вероятно, по политическим причинам, поскольку, как известно, у вашей партии есть действующий договор с Единой Россией. Большинство вашего электората — русские, так что очевидно, что в данной ситуации вы не хотите смотреть правде в глаза”.

”Вы признаете тот факт, что принадлежность к русской национальности является дополнительным фактором риска и не имеет никакого отношения ни к правам человека, ни к Конституции? Если их будут проверять тщательнее, то это не будет дискриминацией”, — добавил лидер EKRE.

”Вы разобщаете Эстонское государство. Я уверен, что и эти слова, которые вы использовали в своих вопросах, чтобы разделить людей на тех, чьим родным языком является русский, и тех, чьим родным языком является эстонский, и сказать, что одним здесь рады, а другим — нет, и что если русские захотят выдвинуть свои кандидатуры, то должны будут пройти какой-то более тщательный отбор, чем, к примеру, Март или Юри, противоречат основным принципам правового государства и демократии. В этом зале среди ваших сослуживцев тоже есть люди, для которых русский язык является родным”, — ответил политикам Ратас.

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