ФОТО: Страшная тайна хутора Сепа-Ааду, или Запутанное убийство членов Кемеровской ОПГ

В августе прошлого года в деревню Лейле в Вильяндимаа прибыло несколько автомобилей, до отказа набитых неизвестными местным жителям мужчинами. Незнакомцы остановились возле старого хутора Сепа-Аду и принялись что-то искать, пишет Eesti Ekspress.

”Мы уже несколько лет никого не видели на этом хуторе, — рассказывает жительница деревни, пожелавшая остаться анонимной. — Последний раз дачники приезжали туда пару лет назад”.

Местный фермер вспоминает, как многие испугались, что это приехали инспекторы PRIA (Департамента сельскохозяйственных регистров и информации), но те представились полицейскими и заверили, что сельское хозяйство их не интересует. Больше ничего о причинах своего визита они не сказали.

Под полом хутора Сепа-Ааду криминалисты обнаружили тела членов Кемеровской преступной группировки: 41-летнего Лаури Меримаа и 37-летнего Сергея Перманова. В колодце были найдены также одежда и другие улики.



Мужчины пропали в середине января, а 22 января в помещениях ночного клуба Poseidon в Таллиннском горхолле произошел пожар. Причиной возгорания стал поджог, и теперь только полиции известно, как ей удалось связать между собой эти два события. Выяснилось, что Меримаа и Перманова убили именно в клубе, после чего тела были отвезены на хутор Сепа-Ааду, а в заведении в целях сокрытия следов устроен пожар.

”Это на настоящий момент, наверное, самое любопытное дело Пыхьяской прокуратуры, касающееся преступления против личности, — говорит помощник прокурора Элелийз Раттам. — Поскольку преступники сделали все от них зависящее, чтобы скрыть следы преступления, то его раскрытие и сбор улик потребовало много сил и творческого подхода как со стороны полиции, так и со стороны прокуратуры. Эта работа к сегодняшнему дню завершилась предъявлением обвинения”.

Судебный процесс начнется весной и на скамье подсудимых окажутся четыре человека: Эрик Круузимяги (38), его брат Стен Круузимяги (37), Сийм Турта (23) и Эдуард Павлюшенко (52). Все они хорошо известны полиции в связи со своими предыдущими проступками. Согласно обвинению, четверо названных выше мужчин утром 16 января прошлого года находились в ночном клубе Poseidon. Это был понедельник, сам клуб был закрыт. Отметивший накануне день рождения Павлюшенко спал.

Чуть позже в клуб на такси приехали еще двое — Меримаа и Перманов, и с этого момента версии защиты и обвинения начинают кардинально расходиться. По утверждению адвокатов братьев Круузимяги — Андреса Симсона и Ильмара Страуса, гости прибыли не с добрыми намерениями и были крайне агрессивными. Перманов поинтересовался, отчисляет ли клуб ”на крышу”.

По словам Страуса, Перманов и Меримаа спровоцировали драку и избили людей. Еще в такси они обсуждали, как совершить насилие в отношении братьев и "выбить" из них деньги. ”Они сами пришли с агрессией. И у Перманова был с собой нож”, — отметил Страус.

По версии прокуратуры, между пятью мужчинами разразилась борьба не на жизнь, а на смерть: с одной стороны братья Круузимяги и Турта, с другой — Меримаа и Перманов. Убитые были физически очень сильны и одолеть их было не так просто. Меримаа было предложено принять участие в убийстве Перманова, но он отказался, что, однако, не спасло ни Перманова, ни самого Меримаа.

Согласно обвинению, в обоих убийствах участвовали только братья Круузимяги.

По словам Стена Круузимяги, Перманова он убил в ходе самообороны. Насчет Меримаа братья утверждают, что не убивали его. ”Турта избил Меримаа клюшкой для гольфа до смерти”, — сообщил Страус на предварительном заседании. ”Получается, что ножевые ранения были нанесены мертвому человеку?” — спросил судья. ”Точно, — отметил Страус. — Турта сказал, что сломал о Меримаа три клюшки. Но клюшку невозможно сломать о человеческое тело, поскольку оно покрыто мышцами. Единственное место, где нет мышц, — это череп”.

Точка зрения адвоката полностью противоречит мнению прокуратуры, которая считает, что Турта нанес Меримаа лишь не представляющие угрозу жизни повержения. Одновременно Турта является главным свидетелем по обвинению и пребывает сейчас в одиночной камере.

Страус ходатайствует о проведении дополнительных экспертиз.

”Сейчас у нас четыре человека и четыре разные версии от них о том, кто кого ударил ножом”, — резюмировал Симсон.